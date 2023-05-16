Путин назначил новым послом в Ватикане экс-постпреда при Совете Европы Солтановского

Стало известно о том, кто станет новым послом РФ в Ватикане. Указ был подписан главой российского государства Владимиром Путиным 16 мая.
Бывший постоянный представитель официальной Москвы при Совете Европы Иван Солтановский назначен новым послом в Ватикане. Известно, что до него на посту находился Александр Авдеев.
Напомним, что папа римский Франциск во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме сделал ему подарок с намеком на переговоры по разрешению конфликтной ситуации с Москвой.