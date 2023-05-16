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Боец ЧВК «Вагнер»: украинская армия перебросила самые боеспособные подразделения в Бахмут

Армия
Боец ЧВК «Вагнер»: украинская армия перебросила самые боеспособные подразделения в Бахмут

Командование ВСУ перебросило самые боеспособные подразделения на оборону Бахмута (Артемовска), сообщил штурмовик ЧВК «Вагнер».

В комментарии для РИА Новости он объяснил, что таким образом Киев старается изо всех сил удержать свои позиции и пытаются сдержать продвижение «музыкантов» в городе.

«Разные подразделения там находятся: и тероборона, и аэромобильные, так называемые космические десантники, и спецы есть, и полк «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в России), и другие подразделения», — поделился боец.

Напомним, только подразделения ЧВК «Вагнер» ведут штурмовые действия в Бахмуте. Они уже контролируют Берховку, Парасковиевку и Красную Гору.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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