Боец ЧВК «Вагнер»: украинская армия перебросила самые боеспособные подразделения в Бахмут

Командование ВСУ перебросило самые боеспособные подразделения на оборону Бахмута (Артемовска), сообщил штурмовик ЧВК «Вагнер».
В комментарии для РИА Новости он объяснил, что таким образом Киев старается изо всех сил удержать свои позиции и пытаются сдержать продвижение «музыкантов» в городе.
«Разные подразделения там находятся: и тероборона, и аэромобильные, так называемые космические десантники, и спецы есть, и полк «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в России), и другие подразделения», — поделился боец.
Напомним, только подразделения ЧВК «Вагнер» ведут штурмовые действия в Бахмуте. Они уже контролируют Берховку, Парасковиевку и Красную Гору.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация