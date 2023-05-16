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Ушел из жизни экс-губернатор Кировской области Шаклеин

Политика
Ушел из жизни экс-губернатор Кировской области Шаклеин

Бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин скончался в 79 лет. Об этом рассказал глава региона Александр Соколов.

По словам политика, Шаклеин умер после продолжительной болезни. Он выразил соболезнования родным и близким покойного губернатора.

«Ему было 79 лет. Его жизнь неразрывно связана с Кировской областью», — написал Соколов в своем Telegram-канале.

Николай Шаклеин был губернатором Кировской области с 2004 по 2009 годы. Он также представлял регион в Совете Федерации и Государственной думе.

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