Экономист Масленников назвал три страны, которые могут ввести санкции против РФ

Галузин обратил внимание, что Москва не диктует другим государствам, какой внешний и внутриполитический курс им следует выбирать. В то же время российская сторона убеждена в том, что в центральноазиатских странах понимают, чем для них может обернуться отказ от сотрудничества с РФ.