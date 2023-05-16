Экономист Масленников назвал три страны, которые могут ввести санкции против РФ

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин допустил, что некоторые страны Центральной Азии из-за оказываемого на них давления могут присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он заявил на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — подчеркнул замминистра иностранных дел.
Галузин обратил внимание, что Москва не диктует другим государствам, какой внешний и внутриполитический курс им следует выбирать. В то же время российская сторона убеждена в том, что в центральноазиатских странах понимают, чем для них может обернуться отказ от сотрудничества с РФ.
«Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций», — предупредил дипломат.
Центральноазиатский регион традиционно включает в себя пять бывших советских республик — Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан. На фоне сотрудничества с Москвой страны оказались под угрозой введения против них вторичных ограничений, поскольку в 11-м пакете санкций Брюссель намерен акцентировать внимание на противодействии обходу уже существующих мер.
Речь идет о параллельном импорте, который газета Financial Times ранее назвала «призрачной торговлей»: согласно ее данным, после начала СВО в Россию под предлогом транзита в третьи страны, в том числе в Армению, Казахстан и Киргизию, поступило товаров якобы на два миллиарда долларов. Половина из них не достигла изначально указанных пунктов назначения, сетовали журналисты.
Комментируя недавние высказывания замглавы МИД РФ, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников призвал «не торопить события».
Среди потенциальных кандидатов, которые теоретически могут присоединиться к антироссийским санкциям, собеседник «Политики Сегодня», прежде всего, выделил Казахстан, ранее ужесточивший таможенный контроль с РФ.
Аналогичный шаг возможен и со стороны Узбекистана, который тоже рискует оказаться под вторичными ограничениями, добавил эксперт. В тот же список экономист определил Армению, поскольку накануне премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что его страна старается избежать западных санкционных мер за сотрудничество с Россией.
«Это пока три кандидата, которые более-менее очевидны. По крайней мере, по тем высказываниям, которые допускают официальные лица этих стран. Что касается Киргизии, то здесь более выровненная ситуация, хотя также высок риск вторичных санкций. Все эти риски, насколько они будут реализованы или нет, мы увидим после встречи "Большой семерки" [19-21 мая]», — констатировал экономист.
При этом параметры нового санкционного пакета еще не согласованы, впрочем, их цель и так ясна — максимально нарушить потоки по параллельному импорту в Россию из дружественных стран. В том числе государств Центральной Азии, поскольку значительная часть товаров поступала именно оттуда, заметил Масленников.
В этой связи эксперт указал, что российской стороне в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) необходимо искать соответствующие решения и страховать риски партнеров.
«Сегодняшнее высказывание замминистра МИД может быть рассмотрено частью политических элит стран-партнеров как завуалированная угроза. Хотя на самом деле — это разумное и вполне корректное предупреждение о том, что нужно просчитать все варианты противодействия всем рискам. И просчитать, конечно же, всем вместе [совместно с РФ — прим. ред.]», — заключил Масленников.
В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против организаций из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других государств за «уклонение от экспортного контроля». Еврокомиссия предложила распространить запретительные меры на некоторые компании третьих стран (в том числе Узбекистана и Армении) за поставки российским покупателям товаров двойного назначения.
В России считают введенные санкции неэффективными. В Кремле неоднократно обращали внимание, что Москва является ключевым партнером для многих азиатских стран, поэтому Западу не удастся разорвать эту «органическую связь». Президент России Владимир Путин отмечал, что недружественные государства попытались «с нахрапа, с наскока смять экономику» РФ, но у них это не вышло.