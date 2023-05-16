«Миллионы женщин, сильных и смелых»: портреты жен участников СВО появились на улицах Самары

Фотопортреты жен российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, появились на центральных улицах Самары. Они были сделаны в рамках акции «Жены Героев».
Отмечается, что портреты появились на лайтбоксах и билбордах, размещенных на главных улицах города. На них изображены женщины в гражданской одежде и военной форме. Смысл акции объяснила руководитель фонда помощи участникам СВО «Звезда и Лира», член общественной палаты России и автор проекта «Жены Героев» Екатерина Колотовкина.
«Сейчас важно показать, что за спинами наших мужей есть мы — миллионы женщин, сильных и смелых, которые всегда готовы поддержать защитников Отечества», — рассказала она.
Акция «Жены Героев» начала пользоваться популярностью после того, как губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал президенту России Владимиру Путину первый альбом с фотографиями, сделанными в рамках проекта. Согласно статистике, участие в акции уже приняли свыше 1,5 тысячи жен российских военнослужащих из более чем 70 регионов страны.