«Миллионы женщин, сильных и смелых»: портреты жен участников СВО появились на улицах Самары

Акция «Жены Героев» начала пользоваться популярностью после того, как губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал президенту России Владимиру Путину первый альбом с фотографиями, сделанными в рамках проекта. Согласно статистике, участие в акции уже приняли свыше 1,5 тысячи жен российских военнослужащих из более чем 70 регионов страны.