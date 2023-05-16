Ростовский депутат-единоросс открыл «Парту героя» в честь самого себя

В Ростовской области депутат местного законодательного собрания от «Единой России» Максим Гелас открыл «Парту героя» в честь самого себя. Торжественное мероприятие прошло в санаторной школе №28, передает издание «Блокнот» со ссылкой на пресс-службу органа.
Отмечается, что в прошлом году народный избранник отправился добровольцем в зону спецоперации. Он вошел в состав пехотного полка на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) и был награжден медалью «За отвагу».
Помимо Геласа, в открытии «Парты героя» также участвовали депутат Госдумы Лариса Тутова и руководители министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Однако единоросс признался, что не хочет, чтобы школьный стол носил его имя.
«Я хочу, чтобы эта парта была не в честь меня, а в честь всех ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Садясь за эту парту, надо не обо мне думать, а о тех, кто сегодня защищает нашу Родину», — подчеркнул он.
Ранее министр образования Приморья Эльвира Шамонова заявила, что участившиеся конфликты между школьниками связаны с предстоящими выборами губернатора края. Подробнее читайте в нашей статье.