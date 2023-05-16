Россияне станут свидетелями редкого астрономического явления 17 мая

Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление в среду, 17 марта. Об этом предупредили ученые Московского планетария.
Специалисты сообщили, что в этот день Луна окажется на линии «наблюдатель-планета». Таким образом, спутник Земли перекроет собой Юпитер, сделав планету невидимой.
«Явление можно будет наблюдать в северных широтах: чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия», — приводит сообщение исследователей ТАСС.
Астроном Дмитрий Вибе ранее сообщил, что Солнце может поглотить Землю через миллиарды лет. По его словам, этого вряд ли удастся избежать, передает телеканал «360».