С Новым Годом!

Россияне станут свидетелями редкого астрономического явления 17 мая

Общество
Россияне станут свидетелями редкого астрономического явления 17 мая

Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление в среду, 17 марта. Об этом предупредили ученые Московского планетария.

Специалисты сообщили, что в этот день Луна окажется на линии «наблюдатель-планета». Таким образом, спутник Земли перекроет собой Юпитер, сделав планету невидимой.

«Явление можно будет наблюдать в северных широтах: чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия», — приводит сообщение исследователей ТАСС.

Астроном Дмитрий Вибе ранее сообщил, что Солнце может поглотить Землю через миллиарды лет. По его словам, этого вряд ли удастся избежать, передает телеканал «360».

#луна #юпитер #астрономия #космос