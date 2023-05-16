Депутат Макиев жестко прошелся по Соболеву за высказывание о ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы РФ Зураб Макиев жестко прошелся по члену комитета ГД в сфере обороны, Виктору Соболеву после его выпадов в адрес ЧВК «Вагнер». Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.
Напомним, генерал-лейтенант Соболев предложил наказывать мобилизованных, которые решат присоединиться к ЧВК «Вагнер». По его словам, «перебежчикам» может грозить до 15 лет лишения свободы. В ответ Макиев потребовал, чтобы коллега прекратил будоражить россиян в столь непростое для страны время.
«"Активность" Соболева окончательно перешла в категорию вредительства. Он начал публично комментировать острые точки. Но почему-то его реплики исходят из столичных кабинетов», — отметил Макиев.
Ранее слова Соболева раскритиковал основатель «оркестра» Евгений Пригожин. Он предложил проверить чиновника на «антироссийскую дизентерию».