Депутат Макиев жестко прошелся по Соболеву за высказывание о ЧВК «Вагнер»

Напомним, генерал-лейтенант Соболев предложил наказывать мобилизованных, которые решат присоединиться к ЧВК «Вагнер». По его словам, «перебежчикам» может грозить до 15 лет лишения свободы. В ответ Макиев потребовал, чтобы коллега прекратил будоражить россиян в столь непростое для страны время.