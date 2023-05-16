Токио планирует нарастить поставки газа из России после полного запуска «Арктик СПГ 2»

По словам Марина, Токио увеличит импорт газа из России через «Арктик СПГ 2» на 2 миллиона тонн в ежегодно к 2026 году. Mitsui & Co и японская госкомпания JOGMEC оставили себе 10%-ную долю в «Арктик СПГ 2». При этом Япония заморозила новые инвестиции в этот проект с марта прошлого года из-за санкций. Однако проект функционирует, не производя СПГ. Его первая линия заработает к концу текущего года, вторая — в 2024–2026 годах.