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Токио планирует нарастить поставки газа из России после полного запуска «Арктик СПГ 2»

Экономика
Токио планирует нарастить поставки газа из России после полного запуска «Арктик СПГ 2»

Япония не собирается покидать проект «Арктик СПГ 2» и ожидает увеличения поставок российского газа. Об этом заявил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин, передает РИА Новости.

По словам Марина, Токио увеличит импорт газа из России через «Арктик СПГ 2» на 2 миллиона тонн в ежегодно к 2026 году. Mitsui & Co и японская госкомпания JOGMEC оставили себе 10%-ную долю в «Арктик СПГ 2». При этом Япония заморозила новые инвестиции в этот проект с марта прошлого года из-за санкций. Однако проект функционирует, не производя СПГ. Его первая линия заработает к концу текущего года, вторая — в 2024–2026 годах.

Если планы не изменятся, Япония прибавит к стандартному объему импорта дополнительные два миллиона тонн СПГ, или около 9%, добавил Марин.

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