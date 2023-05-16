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Владимир Гостюхин назвал сбежавшего из России Дмитрия Назарова раздутым мыльным пузырем

Шоу-бизнес
Владимир Гостюхин назвал сбежавшего из России Дмитрия Назарова раздутым мыльным пузырем

Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин высказался об уехавшем из России актере Дмитрии Назарове. Звезда «Дальнобойщиков» считает, что его коллега ничего из себя не представляет.

Гостюхин стал героем передачи «Жизнь и судьба», где рассказал об отношениях с коллегами по цеху — актрисой Чулпан Хаматовой и Назаровым. Оба артиста сбежали из России после начала специальной операции.

«Современная система кинопроизводства вот так построена, что из пустячка раздувают пузырь, нечто, а там ничего нет. Там король голый абсолютно», — заявил Гостюхин в эфире шоу.

Актер рассказал, что на съемочной площадке Назаров по-хамски с ним обходился и мешал работать. Про Хаматову Гостюхин ранее ничего не знал, а ее роли никогда не производили на него впечатление.

#гостюхин #назаров #хаматова