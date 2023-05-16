Скачок уровня радиации в Хмельницком спровоцировал панику у украинцев

Украинцев, проживающих в западных регионах страны, охватила паника после скачка уровня радиации, который был зафиксирован на территории Тернополя и Хмельницкого.
Как сообщают местные СМИ, уровень радиации там мог увеличиться из-за взрыва на складе ВСУ, где хранились снаряды с обедненным ураном. Сейчас на территории этих регионов работают дозиметрические патрули.
Сообщения о росте уровня радиации спровоцировали панику среди местного населения. В социальных сетях украинцы обсуждают возможную эвакуацию из поселков, которые расположены недалеко от склада, передает mk.ru.
Телеканал «360» сообщил, что на территории Украины могут устанавливать сенсоры, которые фиксируют радиационную активность. Приборы необходимы, чтобы сигнализировать об увеличении уровня радиации.