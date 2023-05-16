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Global Times: США руками Европы пытаются ослабить Россию в рамках украинского кризиса

Политика
Global Times: США руками Европы пытаются ослабить Россию в рамках украинского кризиса

Американское руководство использует европейский континент в рамках украинского кризиса в своих корыстных целях. К такому выводу пришли журналисты Global Times.

Как пишут авторы издания, Вашингтон руками лидеров Евросоюза отправляет киевскому режиму оружие и финансы. Таким способом Белый дом пытается ослабить мощь Москвы, уверены корреспонденты.

«Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что американское ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки граждан РФ. Об этом рассказали авторы телеканала «360».

#США #европа #Украина