Американское руководство использует европейский континент в рамках украинского кризиса в своих корыстных целях. К такому выводу пришли журналисты Global Times.
Как пишут авторы издания, Вашингтон руками лидеров Евросоюза отправляет киевскому режиму оружие и финансы. Таким способом Белый дом пытается ослабить мощь Москвы, уверены корреспонденты.
«Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что американское ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки граждан РФ. Об этом рассказали авторы телеканала «360».