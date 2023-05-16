ЕК: Евросоюз избежал рецессии и намерен продолжить санкционное давление на РФ

В связи с текущей ситуацией Евросоюз планирует и дальше оказывать на Россию экономическое давление. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции против Москвы будут направлены на ограничение транзита через Россию и контроль за нарушителями ранее введенных ограничений.