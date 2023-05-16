Маск словами Патрушева отреагировал на опровержение Соросом слухов о своей смерти

92-летний американский миллиардер и финансист Джордж Сорос, который накануне опроверг слухи о своей смерти от сердечного приступа, хочет разрушить цивилизацию. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры).