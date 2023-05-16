92-летний американский миллиардер и финансист Джордж Сорос, который накануне опроверг слухи о своей смерти от сердечного приступа, хочет разрушить цивилизацию. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры).
«Он напоминает мне Магнето [злодея из вселенной Марвел]. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — убежден владелец Twitter.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание, что Маск фактически процитировал секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления «цветных революций». По его словам, эта структура ежегодно выделяет по 800 млн долларов на создание различных фейков.
«Сорос опроверг слухи о своей смерти, но попал под огонь Илона Маска, фактически процитировавшего Патрушева», — говорится в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее в Twitter-аккаунте Politics for All Ireland появилась публикация, что семья Сороса подтвердила кончину миллиардера. Позднее эту информацию распространил пользователь соцсети Киллиан, утверждавший, что бизнесмен умер от «сильного сердечного приступа». Однако затем Сорос лично опроверг сообщения о своей смерти.