CNN: американское ЦРУ пытается вербовать россиян с помощью Telegram-канала

Американские разведчики вновь приступили к вербовке граждан РФ на просторах всемирной паутины. Теперь для этого они используют мессенджеры.
Как рассказали корреспонденты CNN, сотрудники американского ЦРУ создали свой канал в Telegram, где размещают пропагандистские ролики на русском языке. На видео и в постах разведчики просят юзеров платформы поделиться сведениями об экономической отрасли России, а также о высшем руководстве государства.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня текущего года. Такой информацией поделились журналисты телеканала «360».