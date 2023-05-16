CNN: американское ЦРУ пытается вербовать россиян с помощью Telegram-канала

Как рассказали корреспонденты CNN, сотрудники американского ЦРУ создали свой канал в Telegram, где размещают пропагандистские ролики на русском языке. На видео и в постах разведчики просят юзеров платформы поделиться сведениями об экономической отрасли России, а также о высшем руководстве государства.