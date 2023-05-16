Богомаз: расчеты систем ПВО сбили украинский БПЛА в Клинцах

Российские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат украинской армии в небе над Брянской областью.
Соответствующую информацию приводит губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, дрон ВСУ был сбит расчетами средств ПВО над территорией города Клиинцы.
«Сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Богомаза.
Помимо этого, он указал, что в результате инцидента повреждения получил балкон жилого дома. По слова губернатора, на текущий момент экстренные службы города уже работают на месте.