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Богомаз: расчеты систем ПВО сбили украинский БПЛА в Клинцах

Армия
Богомаз: расчеты систем ПВО сбили украинский БПЛА в Клинцах

Российские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат украинской армии в небе над Брянской областью.

Соответствующую информацию приводит губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, дрон ВСУ был сбит расчетами средств ПВО над территорией города Клиинцы.

«Сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Богомаза.

Помимо этого, он указал, что в результате инцидента повреждения получил балкон жилого дома. По слова губернатора, на текущий момент экстренные службы города уже работают на месте.

#богомаз #БПЛА #брянская область