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МИД России: ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против Москвы

Политика
МИД России: ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против Москвы

Ряд центральноазиатских государств могут ввести ограничительные меры в отношении Москвы вслед за западным миром. К такому выводу пришел замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что в период противостояния Кремля и Запада странам Центральной Азии приходится трудно. Соответствующую точку зрения он высказал в ходе конференции клуба «Валдай».

«Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», – сказал Галузин.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции ЕС ограничат транзит товаров через РФ. Об этом рассказали авторы телеканала «360».

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