МИД России: ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против Москвы

Ряд центральноазиатских государств могут ввести ограничительные меры в отношении Москвы вслед за западным миром. К такому выводу пришел замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что в период противостояния Кремля и Запада странам Центральной Азии приходится трудно. Соответствующую точку зрения он высказал в ходе конференции клуба «Валдай».
«Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», – сказал Галузин.
Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции ЕС ограничат транзит товаров через РФ. Об этом рассказали авторы телеканала «360».