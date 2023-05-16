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Советско-латвийская актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни

Общество
Советско-латвийская актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни

Новый Рижский театр сообщил о смерти актрисы Регины Разумы. Звезда сериала «Каменская» ушла из жизни в возрасте 71 года.

Разума скончалась 14 мая. Трагическую новость сообщили в Новом Рижском театре, где актриса служила после распада СССР.

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — говорится в сообщении на сайте театра.

Известность советско-латвийской артистке принесли роли в таких фильмах, как «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай...», «Право на выстрел», «Акванавты». В 2002 году Разума сыграла роль в российском сериале «Каменская», сообщает телеканал «360».

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