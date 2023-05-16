Советско-латвийская актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни

Известность советско-латвийской артистке принесли роли в таких фильмах, как «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай...», «Право на выстрел», «Акванавты». В 2002 году Разума сыграла роль в российском сериале «Каменская», сообщает телеканал «360».