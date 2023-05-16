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Американский генерал Хертлинг: ВСУ затягивают контрнаступление из-за огромных рисков

Армия
Американский генерал Хертлинг: ВСУ затягивают контрнаступление из-за огромных рисков

Украинские войска не спешат развернуть контрнаступление на фронте, поскольку операция является сложной и рискованной для Киева. Такое мнение высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.

В своем материале для Washington Post он отметил, что наступление требует большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. При этом, подразделения ВСУ еще не проводили ничего такого в подобных масштабах.

«По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — пишет Хертлинг.

По его словам, контрнаступление сопряжено с большими рисками, поскольку, когда украинской армии прикажут идти вперед, бойцам уже невозможно будет свернуть назад.

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