«Остались полоска и кусочек»: Пригожин сообщил последние новости с передовой в Бахмуте

Военный корреспондент Александр Симонов выдвинулся на передовую в Бахмуте (Артемовске) в компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и бойцов «оркестра». С видеорепортажем можно ознакомится в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.
Все вместе они отправились в так называемое «гнездо» населенного пункта. Перед вылазкой Симонов сказал, что его обещали «познакомить с неким загадочным иностранцем».
Во время «экскурсии» все попали под обстрел противника. Некоторое время пришлось посидеть в укрытии, после чего Пригожин показал того самого иностранца, который оказался гражданином США по имени Николас.
«Умер на войне и, вероятнее всего, достойно. Отстреливался, когда уходил, погиб в бою, поэтому документы его завтра с утра передаем и тело упакуем», — сказал Пригожин.
Далее Пригожин и Симонов переместились в штаб-квартиру, где предприниматель вместе с бойцом ЧВК «Вагнер» на схеме показали текущую обстановку.
«У нас осталась вот полоска от Артемовска. И кусочек вот здесь, где они сейчас оттягиваются, эвакуируют раненных», — рассказал Пригожин.
«Полоска» представляет собой несколько многоэтажек на окраине Бахмута. «Кусочком» оказался частный сектор на юго-западе.