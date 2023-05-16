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Ярославский тренер по гимнастике отделалась условным сроком за хищение 3,4 млн рублей

Происшествия
Ярославский тренер по гимнастике отделалась условным сроком за хищение 3,4 млн рублей

Четыре года лишения свободы условно получила тренер по художественной гимнастике в Ярославской области, обманувшая родителей воспитанниц на более чем 3,4 млн рублей. Вердикт вынес суд в Переславле-Залесском.

Перед законом предстала тренер из Нижнего Новгорода. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она получила четыре года лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

«Удовлетворены гражданские иски 18 потерпевших, в их пользу с осужденной взыскано 2 447 580 рублей», — также говорится в заявлении.

Суд настаивает, что тренер собирала деньги с родителей своих воспитанниц под вымышленными предлогами: участия воспитанниц в учебно-тренировочных сборах в Турции, Италии, на Кипре, а также ради других нужд. Сама женщина вину не признала и заявила, что ее обманули непосредственные организаторы сборов.

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