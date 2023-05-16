Ярославский тренер по гимнастике отделалась условным сроком за хищение 3,4 млн рублей

Суд настаивает, что тренер собирала деньги с родителей своих воспитанниц под вымышленными предлогами: участия воспитанниц в учебно-тренировочных сборах в Турции, Италии, на Кипре, а также ради других нужд. Сама женщина вину не признала и заявила, что ее обманули непосредственные организаторы сборов.