Ярославский тренер по гимнастике отделалась условным сроком за хищение 3,4 млн рублей

Четыре года лишения свободы условно получила тренер по художественной гимнастике в Ярославской области, обманувшая родителей воспитанниц на более чем 3,4 млн рублей. Вердикт вынес суд в Переславле-Залесском.
Перед законом предстала тренер из Нижнего Новгорода. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она получила четыре года лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.
«Удовлетворены гражданские иски 18 потерпевших, в их пользу с осужденной взыскано 2 447 580 рублей», — также говорится в заявлении.
Суд настаивает, что тренер собирала деньги с родителей своих воспитанниц под вымышленными предлогами: участия воспитанниц в учебно-тренировочных сборах в Турции, Италии, на Кипре, а также ради других нужд. Сама женщина вину не признала и заявила, что ее обманули непосредственные организаторы сборов.