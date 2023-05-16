Система ПВО отразила атаку беспилотника на Брянскую область

Населенный пункт Клинцы Брянской области был атакован беспилотником. Предварительно, дрон принадлежит Вооруженным силам Украины.
В распоряжении Telegram-канала Baza оказались эксклюзивные кадры с места происшествия. На них видно воздушный объект в небе, который внезапно взрывается, а обломки падают вниз.
Позже информацию об атаке беспилотника подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате работы ПВО никто не пострадал, обломками задело балкон одного из жилых домов.