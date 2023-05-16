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Система ПВО отразила атаку беспилотника на Брянскую область

Происшествия
Система ПВО отразила атаку беспилотника на Брянскую область

Населенный пункт Клинцы Брянской области был атакован беспилотником. Предварительно, дрон принадлежит Вооруженным силам Украины.

В распоряжении Telegram-канала Baza оказались эксклюзивные кадры с места происшествия. На них видно воздушный объект в небе, который внезапно взрывается, а обломки падают вниз.

Позже информацию об атаке беспилотника подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате работы ПВО никто не пострадал, обломками задело балкон одного из жилых домов.

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