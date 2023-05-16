Группа неизвестных совершила покушение на мэра одного из городов Эквадора

Несколько человек напали на мэра города Дуран Луиса Чонильо в Эквадоре. Действия злоумышленников привели к смерти одного из охранников градоначальника, об этом сообщила местная полиция.
По данным правоохранителей, неизвестные обстреляли автомобиль Чонильо. Кроме погибшего есть пострадавшие. Травмы получили пять человек, включая двух полицейских. Сам мэр не пострадал. По данному факту начато расследование.
«Сегодня утром было совершено нападение на автомобиль, в котором находился мэр Дурана Луис Чонильо», — следует из сообщения полиции.
Нападение на Чонильо прокомментировал президент Эквадора Гильермо Лассо. Он осудил произошедшее. По словам Лассо, он поручил министру внутренних дел Хуану Сапате обеспечить безопасность мэров и префектов.