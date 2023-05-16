Деятельность нелегального цеха по производству алкоголя пресекли под Екатеринбургом

Житель села Косулино в Свердловской области организовал подпольное производство алкоголя. Внутри частного дома были найдены десятки емкостей с нелегальным вином и коньяком.
Деятельность незаконного цеха обнаружили и пресекли сотрудники полиции совместно с общественниками из «Народного контроля». Владельцем подпольного производства оказался местный житель, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.
В гараже и подвале частного дома мужчины хранилось оборудование и тара для разлива спиртного. Там же удалось найти сырье и готовую продукцию. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.