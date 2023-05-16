Посол Андреев опроверг планы Польши ввести свои войска на Украину

По информации дипломата, на сегодняшний день возможность введения польской армии на Украину в политических кругах страны не обсуждается. Однако известно, что Варшава вербует наемников в «Польский добровольческий корпус». В дальнейшем их отправляют воевать на стороне украинской армии.

