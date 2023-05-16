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Посол Андреев опроверг планы Польши ввести свои войска на Украину

Политика
Посол Андреев опроверг планы Польши ввести свои войска на Украину

Правительство Польши не собирается отправлять свои вооруженные силы на Украину. Такое заявление сделал посол России в республике Сергей Андреев.

По информации дипломата, на сегодняшний день возможность введения польской армии на Украину в политических кругах страны не обсуждается. Однако известно, что Варшава вербует наемников в «Польский добровольческий корпус». В дальнейшем их отправляют воевать на стороне украинской армии.

«Открыто ведется вербовка в так называемый "Польский добровольческий корпус", хотя по уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы», — сообщил Андреев «Известиям».

Российский посол добавил, что наемники из Польши сражаются на стороне ВСУ на Запорожском направлении. Они были замечены в районе Орехова.

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