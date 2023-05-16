Посол Андреев опроверг планы Польши ввести свои войска на Украину

Правительство Польши не собирается отправлять свои вооруженные силы на Украину. Такое заявление сделал посол России в республике Сергей Андреев.
По информации дипломата, на сегодняшний день возможность введения польской армии на Украину в политических кругах страны не обсуждается. Однако известно, что Варшава вербует наемников в «Польский добровольческий корпус». В дальнейшем их отправляют воевать на стороне украинской армии.
«Открыто ведется вербовка в так называемый "Польский добровольческий корпус", хотя по уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы», — сообщил Андреев «Известиям».
Российский посол добавил, что наемники из Польши сражаются на стороне ВСУ на Запорожском направлении. Они были замечены в районе Орехова.