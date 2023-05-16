С Новым Годом!

Посол Андреев допустил возможность разрыва дипотношений между Россией и Польшей

Мнения
Посол Андреев допустил возможность разрыва дипотношений между Россией и Польшей

Вероятность разрыва дипломатических отношений между Россией и Польшей никогда нельзя исключать. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Будет ли реализована эта возможность, зависит от многого. Прежде всего, от решений руководства России и Польши. Об этом посол заявил в интервью «Известиям».

«Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей», — указал Андреев.

Дипломат также прокомментировал претензии Польши к наличию российской недвижимости на ее территории. По его словам, в случае изъятия этой собственности Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ.

#польша #разрыв дипотношений #посол андреев