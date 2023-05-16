РИА Новости заявило об отсутствии хороших перспектив продления зерновой сделки

Радующих перспектив по продлению сроков действия «черноморской инициативы» сейчас нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с переговорами источник.
Ранее в ООН также рассказали о сроках возобновления контактов по зерновой сделке. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, дискуссии о судьбе «черноморской инициативы» возобновятся на техническом уровне до 18 мая.
«Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно», — заявил источник госагентства.
На вопрос о сроках продления продуктовой сделки он сообщил, что «на данный момент радующих перспектив нет». Тем не менее, «все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», заключил информатор.