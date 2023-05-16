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РИА Новости заявило об отсутствии хороших перспектив продления зерновой сделки

Экономика
РИА Новости заявило об отсутствии хороших перспектив продления зерновой сделки

Радующих перспектив по продлению сроков действия «черноморской инициативы» сейчас нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с переговорами источник.

Ранее в ООН также рассказали о сроках возобновления контактов по зерновой сделке. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, дискуссии о судьбе «черноморской инициативы» возобновятся на техническом уровне до 18 мая.

«Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно», — заявил источник госагентства.

На вопрос о сроках продления продуктовой сделки он сообщил, что «на данный момент радующих перспектив нет». Тем не менее, «все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», заключил информатор.

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