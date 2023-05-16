Постпред Китая в ООН указал на проблемы с основанным на правилах Запада порядком

Он принял участие в заседании Совета безопасности международной организации. По словам дипломата, западный порядок имеет проблемы как с правовой, так и с практической точки зрения. Чжан Цзюнь подчеркнул, что нет никаких оправданий для введения Соединенными Штатами и другими странами односторонних санкций против других стран.

