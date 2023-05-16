Постпред Китая в ООН указал на проблемы с основанным на правилах Запада порядком

Мировой порядок, основанный на продвигаемых Западом правилах, имеет определенные проблемы. Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Он принял участие в заседании Совета безопасности международной организации. По словам дипломата, западный порядок имеет проблемы как с правовой, так и с практической точки зрения. Чжан Цзюнь подчеркнул, что нет никаких оправданий для введения Соединенными Штатами и другими странами односторонних санкций против других стран.
«И едва ли они (односторонние санкции) пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества», — добавил китайский постпред.
Чжан Цзюнь призвал западные страны обеспечить все условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. До сих пор государства лишь «подливают масло в огонь». Он также отметил, что Китай всегда придерживался мирного решения кризиса.