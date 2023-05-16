Эммануэль Макрон отверг характеристику «презрительный», которую ему дали французы

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал о несогласии с определением «презрительный» в свой адрес, на что ему часто указывают граждане. В интервью телеканалу TF1 политик заявил, что часто бывает жестким, но не презрительным.
Глава государства заметил, что если бы он, находясь в сегодняшнем положении, презирал бы свою родину и сограждан, то «не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны». По словам Макрона, в таком случае он бы думал лишь о себе.
«Я часто бываю жестким, но презрительным - нет, я не признаю этого. Быть презрительным – значит не слушать людей. Настоящее презрение – это врать людям, а я всегда горю правду», — сказал 45-летний президент.
Французский народ часто указывает на презрительность Макрона и нежелание главы государства прислушиваться к людям. Такие упреки особенно участились из-за непопулярного решения властей Франции о повышении возраста выхода на пенсию.