Президент Украины Владимир Зеленский потенциально может создать правительство в Лондоне. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
Макговерн обратил внимание на затянувшуюся поездку украинского лидера по Европе. Экс-аналитик не исключил, что это может говорить об опасениях Зеленского за собственную безопасность в Киеве.
«Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории», — заявил Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он также отметил странное поведение Зеленского в последнее время. По мнению Макговерна, украинский президент мог начать употреблять наркотические вещества.