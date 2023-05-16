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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание Зеленским правительства в Лондоне

Политика
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание Зеленским правительства в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский потенциально может создать правительство в Лондоне. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Макговерн обратил внимание на затянувшуюся поездку украинского лидера по Европе. Экс-аналитик не исключил, что это может говорить об опасениях Зеленского за собственную безопасность в Киеве.

«Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории», — заявил Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также отметил странное поведение Зеленского в последнее время. По мнению Макговерна, украинский президент мог начать употреблять наркотические вещества.

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