Грузины вышли на акцию протеста в Тбилиси против восстановления авиасообщения с Россией

Небольшая акция протеста произошла возле Парламента Грузии. Демонстранты призвали не восстанавливать авиасообщение и безвизовый режим с Россией.
Визовый режим с Грузией был отменен указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая. Тогда бы снят запрет на авиаперелеты в обе стороны. Ожидается, что каждую неделю из Москвы в Тбилиси и обратно будут летать семь прямых рейсов.
«У нас нет права принимать подарки от России. Начало авиасообщения и принятие безвизового режима вредит нашей репутации», — объявил один из протестующих.
Плакаты демонстрантов призывали отказаться «от всего русского». Кроме того, одним из требований недовольных стало ограничение въезда россиян в Грузию.