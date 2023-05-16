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Грузины вышли на акцию протеста в Тбилиси против восстановления авиасообщения с Россией

Политика
Грузины вышли на акцию протеста в Тбилиси против восстановления авиасообщения с Россией

Небольшая акция протеста произошла возле Парламента Грузии. Демонстранты призвали не восстанавливать авиасообщение и безвизовый режим с Россией.

Визовый режим с Грузией был отменен указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая. Тогда бы снят запрет на авиаперелеты в обе стороны. Ожидается, что каждую неделю из Москвы в Тбилиси и обратно будут летать семь прямых рейсов.

«У нас нет права принимать подарки от России. Начало авиасообщения и принятие безвизового режима вредит нашей репутации», — объявил один из протестующих.

Плакаты демонстрантов призывали отказаться «от всего русского». Кроме того, одним из требований недовольных стало ограничение въезда россиян в Грузию.

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