Грузины вышли на акцию протеста в Тбилиси против восстановления авиасообщения с Россией

Визовый режим с Грузией был отменен указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая. Тогда бы снят запрет на авиаперелеты в обе стороны. Ожидается, что каждую неделю из Москвы в Тбилиси и обратно будут летать семь прямых рейсов.