Рогов сообщил об артударе по крупному скоплению боевиков ВСУ в Запорожской области

В ночь на 15 мая глава движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что украинские формирования открыли артиллерийский огонь по мирным районам Запорожской области. Как отмечал Рогов, боевики устроили обстрел с позиций в Веселянке, Камышевахе и Заречном.