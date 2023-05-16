Рогов сообщил об артударе по крупному скоплению боевиков ВСУ в Запорожской области

Российские войска ударили двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
По его словам, российские артиллеристы атаковали противника поздним вечером в понедельник. Удар был нанесен по скоплению живой силы армии Украины к западу от города Орехова, добавил Рогов.
«Днем — Гуляйполе, ночью — Орехов... Работаем, братья!» — написал Владимир Рогов.
В ночь на 15 мая глава движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что украинские формирования открыли артиллерийский огонь по мирным районам Запорожской области. Как отмечал Рогов, боевики устроили обстрел с позиций в Веселянке, Камышевахе и Заречном.