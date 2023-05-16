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Украинский беспилотник атаковал полицейских в Брянской области

Происшествия
Украинский беспилотник атаковал полицейских в Брянской области

Сотрудники полиции прибыли на место обстрела в Брянской области, где подверглись атаке с украинского дрона. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram.

Ведомство пишет, что, согласно информации из соцмедиа, армия Украины обстреляла населенный пункт Хоромное в Брянской области. На место прибыли полицейские, после чего на их машину БПЛА сбросил взрывное устройство.

«В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — следует из сообщения.

Следком также проинформировал, что украинские боевики дважды обстреляли запорожский город Токмак, используя кассетные боеприпасы. В результате атаки повреждены жилые дома, школа и несколько автомобилей.

#брянская область #атака беспилотников #Хоромное