Украинский беспилотник атаковал полицейских в Брянской области

Сотрудники полиции прибыли на место обстрела в Брянской области, где подверглись атаке с украинского дрона. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram.
Ведомство пишет, что, согласно информации из соцмедиа, армия Украины обстреляла населенный пункт Хоромное в Брянской области. На место прибыли полицейские, после чего на их машину БПЛА сбросил взрывное устройство.
«В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — следует из сообщения.
Следком также проинформировал, что украинские боевики дважды обстреляли запорожский город Токмак, используя кассетные боеприпасы. В результате атаки повреждены жилые дома, школа и несколько автомобилей.