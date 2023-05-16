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Министры «про-атомных государств» Европы планируют обсудить снижение зависимости от России

Политика
Министры «про-атомных государств» Европы планируют обсудить снижение зависимости от России

Представители 16 европейских государств посетят заседание, основной темой которого станут способы снижения зависимости от российской атомной энергетики. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

Инициатором соответствующего мероприятия стала Франция. В Париж по приглашению министра энергетического перехода Аньеса Панье-Рюнаше прибудут коллеги из Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Швеции, Словакии. Роль специального наблюдателя достанется Италии. Великобритания, в свою очередь, станет приглашенным гостем.

«Министры обсудят выстраивание ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости», — пишет агентство.

Подобная встреча «про-атомного альянса» Европы проводится уже не первый раз. При этом ранее все подобные заседания собирались в рамках Совета ЕС.

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