Макрон: Франция может начать обучение украинских пилотов уже сейчас

Украинские пилоты могут прибывать во Францию для прохождения обучения уже сейчас. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.
В ходе беседы с журналистами президент также обсудил поставку военных самолетов на Украину. По его словам, соответствующие возможности остаются пока что на стадии «теоретических разговоров».
«Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас», — заявил Макрон.
Обучение украинских солдат и ремонт вооружения на данный момент являются приоритетами Франции. Париж также намерен продолжить поддерживать Киев поставками, добавил президент.