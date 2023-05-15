Депутат Власов обратился к Терешковой с просьбой проверить слова Соболева о переходе мобилизованных в ЧВК «Вагнер»

Член Госдумы Василий Власов обратился к председателю по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с просьбой проверить высказывание Виктора Соболева. Ранее парламентарий заявил об уголовном преследовании мобилизованных граждан, вступивших в ЧВК «Вагнер».
Соответствующий документ Власов опубликовал в своем Telegram-канале. По словам депутата, Соболев делает заявления, которые несут в себе «необоснованные обвинения», а также распространяет заведомо ложную информацию.
«В соответствии с Положением о Комиссии по вопросам депутатской этики и Регламентом Государственной думы прошу Вас рассмотреть высказывание депутата Соболева Виктора», — говорится в письме.
Ранее заявление Соболева прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал депутата безмозглым болтуном, который позорит слово «генерал».