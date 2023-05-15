Пригожин призвал WP сдать «явки и пароли» лиц, упомянувших его фамилию в истории со «встречей» с офицерами ГУР в Африке

Издание пишет, что предприниматель, находясь в Африке, мог «контактировать» с украинской разведкой, а также якобы предлагал Киеву выдать местоположение российских войск в обмен на сдачу Бахмута. По словам Пригожина, журналисты, спекулирующие на данной теме, совсем не осведомлены о том, как идет война. В настоящем конфликте расположение войск никогда не являлось секретом из-за существования спутников.