Пригожин призвал WP сдать «явки и пароли» лиц, упомянувших его фамилию в истории со «встречей» с офицерами ГУР в Африке

Журналисты издания The Washington Post обратились к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ряд сведений, основанных на «документах американской разведки». В частности, речь шла о некой «договоренности» бизнесмена с Украиной и обмене пленными.
Издание пишет, что предприниматель, находясь в Африке, мог «контактировать» с украинской разведкой, а также якобы предлагал Киеву выдать местоположение российских войск в обмен на сдачу Бахмута. По словам Пригожина, журналисты, спекулирующие на данной теме, совсем не осведомлены о том, как идет война. В настоящем конфликте расположение войск никогда не являлось секретом из-за существования спутников.
«Поэтому те, кто вам предложили таким образом поговорить по поводу якобы имеющего место взаимодействия Пригожина и ГУРа Украины, они просто мало осведомлены о том, как происходит война. Поэтому когда вы будете с ними созваниваться, скажите, что я попросил вас назвать их имена, пароли и явки», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Что касается обмена пленными, то это не тот вопрос, в который посвящают журналистов, добавил бизнесмен. Товарищам из The Washington Post этого вовсе знать не нужно.
«На самом деле, это забавно и весело. Чем больше вы информационную поляну тормошите, тем жить интереснее», — добавил предприниматель.
Издание также упомянуло молодого офицера, которого обвиняют в утечке данных Пентагона. Газета утверждает, что статьи с упоминанием Пригожина основаны на этих документах. Бизнесмен, в свою очередь, напомнил, что названный офицер слил в Сеть «одну единственную карту и пару списков» и в принципе не имел доступа к секретной информации. Все остальное, по словам предпринимателя, WP «аккуратно состряпали».