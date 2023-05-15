Постпред КНР при ООН указал на важность создания условий для переговоров России и Украины

Международному сообществу необходимо сосредоточиться на создании условий для начала консультаций России и Украины. Такую точку зрения высказал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Мир не может ждать возобновления диалога стран в течение многих лет, отметил он. Необходимо перестать подливать масло в огонь и искать в конфликте выгоду.
«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос», — отметил Чжан Цзюнь во время выступления на заседании СБ ООН.
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй ранее отправился в поездку по странам Европы, добавил он. Дипломат будет проводить консультации со всеми представителями, чтобы как можно скорее найти решение конфликта.