«А фланги потихоньку сыпятся»: Пригожин — о ситуации в Бахмуте 15 мая

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать донецкий Бахмут. Об обстановке в населенном пункте рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предприниматель признал, что с передовой поступают как хорошие, так и плохие новости. В частности, подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль еще один многоэтажный дом в Бахмуте. Слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram.
«А фланги потихоньку сыпятся, но это не критично и не мешает подразделениям ЧВК "Вагнер" продвигаться вперед», — добавил бизнесмен.
Ранее Пригожин сообщал, что ЧВК «Вагнер» продвинулась до 220 метров и заняла площадь 105 тысяч квадратных метров в Бахмуте. ВСУ продолжают контролировать еще 1,59 квадратного километра территории.