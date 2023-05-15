«А фланги потихоньку сыпятся»: Пригожин — о ситуации в Бахмуте 15 мая

Предприниматель признал, что с передовой поступают как хорошие, так и плохие новости. В частности, подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль еще один многоэтажный дом в Бахмуте. Слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram.

