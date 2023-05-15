«Под контролем противника — 12 высокоэтажных»: Пригожин сообщил о взятии новых домов в Бахмуте

Ранее предприниматель отреагировал на распространившуюся в Сети информацию о подразделениях ВДВ, которые якобы оттягивают на себя силы противника. Пригожин заявил, что не видел никаких бойцов ВДВ рядом с Бахмутом и не знает, кому они помогают.

