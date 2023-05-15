«Под контролем противника — 12 высокоэтажных»: Пригожин сообщил о взятии новых домов в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как обстоят дела в Бахмуте (Артемовске), и сообщил о продвижении сотрудников «оркестра».
Пригожин рассказал о текущей ситуации в населенном пункте. ЧВК «Вагнер» продолжает оттеснять противника. За прошедшие сутки «музыканты» продвинулись до 220 метров в Бахмуте.
«За сегодня подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись до 220 метров. Заняли площадь 105 000 квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратного километра. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника – 12 высокоэтажных», — заявил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Ранее предприниматель отреагировал на распространившуюся в Сети информацию о подразделениях ВДВ, которые якобы оттягивают на себя силы противника. Пригожин заявил, что не видел никаких бойцов ВДВ рядом с Бахмутом и не знает, кому они помогают.