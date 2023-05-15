Коротченко: ЗРК «Тор-М2» следует активнее размещать в зоне СВО для борьбы с ракетами Storm Shadow

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow хорошо обнаруживаются и уничтожаются российскими зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2». Об этом с интервью РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, учитывая возможности указанных комплектов имеет смысл их активно размещать в зоне проведения спецоперации для обеспечения успешного перехвата ракет Storm Shadow британского производства.
«Необходимо конкретное точечное усиление объектового ПВО на базе ЗРК "Тор-М2", как средств последнего рубежа обороны, прекрасно зарекомендовавших себя в ходе СВО по обнаружению и уничтожению любых видов воздушных целей», - сказал Коротченко.
Ранее представители Минобороны РФ впервые сообщили, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow в зоне проведения спецоперации.