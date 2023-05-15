Коротченко: ЗРК «Тор-М2» следует активнее размещать в зоне СВО для борьбы с ракетами Storm Shadow

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow хорошо обнаруживаются и уничтожаются российскими зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2». Об этом с интервью РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.