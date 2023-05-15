Публицист Миронова назвала сбежавших из России людей предателями и перебежчиками

Публицист Анастасия Миронова высказалась о людях, которые сбежали из России. Она назвала их предателями и перебежчиками.
Миронова отметила, что россияне не ценят тех, кто уехал за пределы страны с целью борьбы с ее культурой и властью. Главная ошибка нынешних эмигрантов — они надеются, что реакция общества обойдет стороной и они смогут триумфально вернуться в Россию.
«Никто из убежавших не верил, что Россия не рухнет, поэтому они не позаботились заранее подумать, как будут жить в статусе предателя и перебежчика», — заявила Миронова в своей колонке для издания «360».
Многие уверены, что сбежавшие из страны деятели культуры рано или поздно захотят вернуться на Родину. Например, юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) подал иск в суд с требованием отменить статус, который ему присвоило Министерство юстиции России. Россияне считают, что шоумен подготавливает почву для возвращения в страну.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами