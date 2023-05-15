Публицист Миронова назвала сбежавших из России людей предателями и перебежчиками

Миронова отметила, что россияне не ценят тех, кто уехал за пределы страны с целью борьбы с ее культурой и властью. Главная ошибка нынешних эмигрантов — они надеются, что реакция общества обойдет стороной и они смогут триумфально вернуться в Россию.