Потеря самого боеспособного истребителя ВВС Украины Су-27 стала весьма ощутимым ударом для Киева. Об этом пишут эксперты издания Military Watch, сообщает «ПолитРоссия».
Сообщалось, что 14 мая истребительная авиация ВКС России уничтожила на территории ДНР украинский Су-27. В условиях тотального дефицита боевых самолетов, эти истребители являются самыми ценными в ВСУ.
Полет украинского Су-27 над небезопасной зоной может быть связан с тем, что на его борту могли быть установлены крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания недавно передала Украине, предположили эксперты.
«Большая дальность полета Storm Shadow хорошо сочеталась бы с высокой выносливостью Су-27 для нанесения ударов вглубь российской территории», — пишет Military Watch.
Ранее представители Минобороны РФ впервые сообщили, что 15 мая российскими средствами ПВО в зоне проведения спецоперации была сбита крылатая ракета Storm Shadow британского производства.