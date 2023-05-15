Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в совещании в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Соответствующее видео обнародовали в Сети.
Пресс-служба Лукашенко опубликовала видео с политиком после слухов о «восковой фигуре». Именно с таким объектом пользователи Сети сравнили белорусского лидера на появившейся 15 мая в Сети фотографии.
На видео можно заметить, что Лукашенко разговаривает тихо и тяжело, что является непривычным для него.
Лукашенко исчез из медиапространства на пять дней. Это вызвало бурную реакцию в прессе. Журналисты предположили, что у президента проблемы со здоровьем. В Кремле призвали ориентироваться только на официальные данные Минска.