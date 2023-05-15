Шпаковский сообщил о разочаровании Зеленского из-за «восставшего из мертвых» Лукашенко

Эксперт сообщил о реакции Зеленского из-за «восставшего из мертвых» Лукашенко. В течение нескольких дней от белорусского лидера не было никаких вестей. За это время в Сети распространилось большое количество слухов о состоянии его здоровья. Как утверждает Шпаковский, инициаторами этих вбросов может быть киевский режим.