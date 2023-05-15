Шпаковский сообщил о разочаровании Зеленского из-за «восставшего из мертвых» Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался после появления лидера Белоруссии Александра Лукашенко в медиапространстве. Об этом заявил политолог Александр Шпаковский.
Эксперт сообщил о реакции Зеленского из-за «восставшего из мертвых» Лукашенко. В течение нескольких дней от белорусского лидера не было никаких вестей. За это время в Сети распространилось большое количество слухов о состоянии его здоровья. Как утверждает Шпаковский, инициаторами этих вбросов может быть киевский режим.
«К ужасу всего "цивилизованного мира" и лично Зеленского Александр Лукашенко сегодня к обеду восстал из мертвых, излечился от инсульта, принял антидот от отравления "Новичком", перенес 10 операций, включая пересадку сердца и печени, а затем на карете скорой помощи в сопровождении лучших московских врачей прибыл на Командный Пункт ВВС и войск ПВО Республики Беларусь», — посмеялся эксперт над Зеленским.
Ранее пресс-служба Лукашенко опубликовала фотографии и видео с белорусским президентом. Пользователи Сети сравнили изображения главы государства с «восковой фигурой».