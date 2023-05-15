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Сивков рассказал о судьбе французских колесных танков AMX-10RC в зоне СВО

Армия
Сивков рассказал о судьбе французских колесных танков AMX-10RC в зоне СВО

Киевский режим получил от Парижа партию колесных танков AMX-10RC, однако судьба этой военной техники в зоне спецоперации ВС РФ будет незавидной из-за наличия очевидных слабых мест, заявил военный эксперт Константин Сивков.

«У них пушка калибра 105 миллиметров, которая не отвечает современным требованиям, и практически противопульное бронирование», — пояснил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук в интервью изданию iReactor.

AMX-10RC предназначены для операций против партизан и слабо вооруженных диверсантов, выживаемость этой техники ВСУ в условиях интенсивных боевых действий будет заведомо низкой, резюмировал Сивков.

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