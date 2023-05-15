Кадыров выкупил любимого скакуна Зазу у украинских спецслужб за 18 тысяч долларов

Глава Чечни Рамзан Кадыров выкупил у спецслужб Украины своего любимого коня Зазу, украденного ранее в Чехии.
В настоящее время жеребец находится в пути домой. Возвращение коня обошлось Кадырову в 18 тыс. долларов. По сравнению с реальной стоимостью скакуна — это «сущие копейки», заявил глава Чеченской Республики.
Кадыров также заявил, что если кому-то нужно что-то вернуть из Европы, можно обратиться к украинским спецслужбам. Они сделают все «быстро, профессионально и в обход санкций», резюмировал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщил о краже чистокровного английского жеребца, который содержался в одной из конюшен Чехии. Он оценил коня в 10 млн долларов, передает телеканал «360».