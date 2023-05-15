Норвежские военные инструкторы намерены обучить около трех тысяч солдат ВСУ в 2023 году

Около трех тысяч украинских военнослужащих пройдут обучение у норвежских военных инструкторов в 2023 году. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно информации, украинские солдаты будут проходить специальное обучение как на территории Норвегии, так и за рубежом. Всего в тренировочных мероприятиях примет участие порядка 3200 человек.
Ранее глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грам поприсутствовал на одной из тренировок солдат ВСУ, которая проходила на военном полигоне. Он отметил, что Норвегия продолжит оказывать всяческую поддержку Украине.