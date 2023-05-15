Отказавшийся от паспорта РФ футболист Яшкин жалеет, что не может увидеть родителей

Бывший футболист элистинского «Уралана» Артем Яшкин может никогда не увидеть родителей из-за смены российского гражданства на украинское.
Завершивший спортивную карьеру футболист Артем Яшкин сменил российское гражданство на украинское во время перехода в киевское «Динамо» в 1998 году, пишет Sport24. Сменить гражданство полузащитника уговорил тренер киевского клуба Павел Яковенко. Яшкин рассчитывал удачно продолжить карьеру в «Динамо», однако провел за команду всего семь матчей и не отметился результативными действиями.
В интервью, которое футболист давал в 2017 году, он признавался, что скучает по родителям. Оставшийся жить в Киеве Яшкин, являющийся уроженцем Вологды, уже тогда не исключал, что больше никогда не увидит своих родственников. После завершения профессиональной карьеры футболист на протяжении шести лет работал тренером в «Динамо». Сейчас Яшкин находится без работы.
Стоит отметить, что полузащитник трижды становился чемпионом Украины по футболу. Более того, он провел восемь матчей за национальную сборную страны.