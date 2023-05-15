Отказавшийся от паспорта РФ футболист Яшкин жалеет, что не может увидеть родителей

В интервью, которое футболист давал в 2017 году, он признавался, что скучает по родителям. Оставшийся жить в Киеве Яшкин, являющийся уроженцем Вологды, уже тогда не исключал, что больше никогда не увидит своих родственников. После завершения профессиональной карьеры футболист на протяжении шести лет работал тренером в «Динамо». Сейчас Яшкин находится без работы.