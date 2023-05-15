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Отказавшийся от паспорта РФ футболист Яшкин жалеет, что не может увидеть родителей

Спорт
Отказавшийся от паспорта РФ футболист Яшкин жалеет, что не может увидеть родителей

Бывший футболист элистинского «Уралана» Артем Яшкин может никогда не увидеть родителей из-за смены российского гражданства на украинское.

Завершивший спортивную карьеру футболист Артем Яшкин сменил российское гражданство на украинское во время перехода в киевское «Динамо» в 1998 году, пишет Sport24. Сменить гражданство полузащитника уговорил тренер киевского клуба Павел Яковенко. Яшкин рассчитывал удачно продолжить карьеру в «Динамо», однако провел за команду всего семь матчей и не отметился результативными действиями.

В интервью, которое футболист давал в 2017 году, он признавался, что скучает по родителям. Оставшийся жить в Киеве Яшкин, являющийся уроженцем Вологды, уже тогда не исключал, что больше никогда не увидит своих родственников. После завершения профессиональной карьеры футболист на протяжении шести лет работал тренером в «Динамо». Сейчас Яшкин находится без работы.

Стоит отметить, что полузащитник трижды становился чемпионом Украины по футболу. Более того, он провел восемь матчей за национальную сборную страны.

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