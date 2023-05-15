Эксперт Науменко: пересмотр законов об инвестсоветах положит конец деятельности инфоцыган

Ужесточение законов об ответственности за незаконные инвестиционные советы, которые дают различные блогеры и Telegram-каналы, позволит положить конец деятельности инфоцыган, ставших настоящим бичом современности, поделилась мнением с РИАМО эксперт по правовой защите бизнеса МГО «Опора России» директор московского офиса CPO Group Лариса Науменко.
Она напомнила, что сейчас интернет заполонили так называемые «инвестгуру», которые охотно раздают рекомендации, связанные с вложением денег. Однако такие «советчики» не имеют ни образования, ни реального практического опыта.
По словам Науменко, эти люди предлагают совершать рискованные операции, инвестируя средства в небезопасные проекты, в большинстве своем обреченные на провал. В результате доверившиеся граждане вместо инвестпортфеля получают убыток. Ужесточение правил даст возможность сократить количество обманов и положит конец «черному» рынку, который достиг небывалых размеров, уверена эксперт.